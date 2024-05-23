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إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطين يترتب عليه "عواقب وخيمة"

06:52 م الخميس 23 مايو 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن علاقات إسرائيل مع النرويج وأيرلندا وإسبانيا ستواجه "عواقب وخيمة" بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

واتخذت أيرلندا وإسبانيا والنرويج خطوة الاعتراف الرسمي بفلسطين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي في وقت سابق اليوم اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة.

بينما قالت إسبانيا والنرويج إن الإعلان الرسمي سيأتي خلال الأيام القادمة، مطالبين باقي الدول باتخاذ خطوة مماثلة.

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