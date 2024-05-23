كوريا الجنوبية تستضيف قمة لدول أفريقية لتوسيع التعاون في الاقتصاد والطاقة

سول - (د ب أ)

من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية قمة مع الدول الأفريقية الشهر المقبل، لمناقشة سبل توسيع التعاون في الاقتصاد والطاقة والرقمنة وغيرها من المجالات، بحسب ما قاله المكتب الرئاسي، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن من المقرر أن تعقد القمة الكورية-الأفريقية الافتتاحية خلال يومي 4 و5 من يونيو المقبل في كينتكس بإلسان، شمال سول، وفي العاصمة.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر وفودا من أكثر من 45 دولة، مما يجعله أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون سيوك-يول مهامها في مايو 2022، وفقا للمكتب.

وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو في مؤتمر صحفي: "ستعمل هذه القمة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأفريقية، وستوفر فرصة لإقامة تعاون شامل وعملي في مختلف المجالات، مثل المعادن الحيوية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرقمية والزراعة والرعاية الصحية والسياحة".