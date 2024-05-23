إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة ساحل غزة.

وأضافت الهيئة العبرية، أن تم نقل المصابين إلى العلاج في إسرائيل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد حذر في وقت سابق من أن الرصيف لا يلبي حاجات أهالي القطاع من الإمدادات، مؤكدًا على ضرورة فتح المعابر من أجل دخول المساعدات بشكل كاف وسلس.

هذا وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع قائلًا إن وكالات الأمم المتحدة لم تحصل على أي مساعدات من خلال الرصيف العائم يومي الأحد والاثنين الماضيين.