إعلام عبري: الجيش يدرس شراء مدفع "فولكان إم61" الأمريكي لاعتراض المسيّرات

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس شراء مدفع من نوع "فولكان إم 61" الأمريكي؛ للمساعدة في اعتراض مسيرات حزب الله اللبناني.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في اعتراض مسيرات حزب الله الانتحارية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يصعب على الدفاعات الجوية إسقاطها.

وهو مدفع رشاش مضاد للطائرات قصير تنتجه شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، ويتكون 6 فوهات إطلاق.

ودخل المدفع الأمريكي الخدمة في عام 1959 يعمل بالكهرباء بمعدل إطلاق يصل إلى 6000 قذيفة عيار 20 ملم في الدقيقة الواحدة.

وعادة ما تستخدمه الطائرات المقاتلة أو يتم تثبيته على الدبابات والعربات المدرعة، لمجابهة التهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

واستخدمه الجيش الأمريكي في حرب فيتنام وحرب الخليج الثانية، بتركيبه في المقاتلات من طراز "إف 15" و"إف 16" و"إف 22".