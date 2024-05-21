نتنياهو: عدد المدنيين الذين يقتلون بغزة هو الأدنى في تاريخ حرب المدن

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "مدعي الجنائية الدولية وجه إلينا اتهامات كاذبة ولم يكلف نفسه عناء التحقق قبل أن يخرج علينا بشيطنة الدولة اليهودية".

وزعم نتنياهو أن عدد المدنيين الذين يقتلون في غزة هو الأدنى في تاريخ حرب المدن.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

لكن نتنياهو قال إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

في حين أعلن البيت الأبيض، رفضه طلب الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، مضيفا أنه يبحث مع الكونجرس تحديد الخطوات التالية.