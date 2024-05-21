رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لعمليات معقدة وخطرة لاستعادة جثث أسرانا

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن رئيس الأركان هارتسي هاليفي خلال زيارته جباليا شمالي غزة، اليوم الثلاثاء، إن الجيش جاهز لعمليات معقدة وخطرة لاستعادة جثث الأسرى في القطاع لدفنها في إسرائيل.

وقبل أيام، قال كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن 128 أسيرا إسرائيليا حاليا في غزة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على عودتهم بسلام في أسرع وقت ممكن.

وزعم هاجاري أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من العثور على جثة الأسير رون بنيامين في غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يجتمع غدا لمناقشة منحى جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.