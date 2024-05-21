لابيد يتهم نظام نتنياهو بالوقوف وراء هجمات المستوطنين على قافلات المساعدات

(مصراوي)

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، نظام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكوين مليشيات لمهاجمة شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت عنه "إذاعة الجيش الإسرائيلي".

وشن عدد من المستوطنين هجمات على قافلات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة حيث قاموا بقطع الطرق على السيارات وأخرجوا المساعدات والأغذية من داخلها وفرغوها ومزقوها.

ووثقت مقاطع فيديو تعمد المستوطنين تخريب الإغاثات الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث شوهدوا وهم يقفزون فوق أكياس الطعام ويلقونه بعيدًا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له الجمعة الماضية إن عشرات المدنيين الإسرائيليين وراء الهجوم الذي استهدف مئات الأطنان من المساعدات وسط الضفة الغربية.