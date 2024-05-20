نتنياهو يهاجم قرار مدعي الجنائية الدولية

مصراوي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة".

وقال خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود (المشارك في الائتلاف الحاكم) "لن يوقفونا"، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.