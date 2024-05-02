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إيران: الإفراج عن طاقم سفينة الحاويات المحتجزة بعد نحو ثلاثة أسابيع

11:13 م الخميس 02 مايو 2024

الإفراج عن طاقم سفينة الحاويات المحتجزة أرشيفية

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طهران (د ب أ)

أفادت تقارير اليوم الخميس، بأن إيران أفرجت عن كامل طاقم سفينة الحاويات " إم إس سي أريس" التي ترفع العلم البرتغالي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من استيلاء الحرس الثوري الإيراني عليها في الخليج.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قوله، في محادثة هاتفية مع نظيره الإستوني مارجوس تساكنا اليوم الخميس: "تم إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم لأسباب إنسانية ويمكنهم العودة إلى بلدانهم".

ولكن أمير عبد اللهيان قال إن الاستيلاء على السفينة نفسها له ما يبرره ويتماشى مع البروتوكولات الدولية لأن السفينة أغلقت نظام التتبع الخاص بها، مما يعرض سلامة الشحن في الخليج للخطر.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنه رغم أن سفينة الحاويات كانت تبحر تحت العلم البرتغالي، إلا أن ملاكها من الإسرائيليين. وبحسب ما ورد كان هناك 17 من أفراد الطاقم الهنود على متن السفينة عندما تم الاستيلاء عليها. وكان قد أطلق سراح بحار هندي بالفعل في 18 أبريل الماضي. ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران تعتزم الإفراج عن السفينة نفسها أو متى سيكون ذلك.

وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد احتجزت السفينة في 13 أبريل. واعتبر ذلك أول إجراء انتقامي لإيران بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى إداري تابع للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل سبعة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بينهم اثنان من القادة.

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