العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

عمان - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله قوله، خلال مباحثات عقدها في روما، اليوم، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بحثا خلاله التطورات بالمنطقة، ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة، إنه يجب التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أية عوائق، محذرا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، معربا عن تقديره لدور إيطاليا بدعم حل الدولتين.

وأكد الرئيس الإيطالي توافق موقف بلاده مع الأردن، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشاد بـ "جهود المملكة في إيصال المساعدات إلى غزة ورفع المعاناة عن أهلها"، مؤكدا أهمية الدور الأردني في هذا الوقت الحرج بالمنطقة.

وحذر الرئيس الإيطالي من تداعيات الهجوم على رفح وتوسع الصراع الإقليمي.

ووفق الوكالة ، بحث الطرفان أيضا العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين.