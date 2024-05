أمريكا.. الشرطة تطلق الغاز على طلاب كاليفورنيا المنددين بالعدوان الإسرائيلي- فيديو

(مصراوي)

أطلقت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، قنابل الغاز على الطلاب المتظاهرين داخل حرم جامعة كاليفورنيا، من أجل فض الاعتصام.

وانتشرت قوات الأمن، داخل جميع مباني الجامعة من أجل تعزيز تواجدها الأمني وفض الاعتصام من داخل حرم الجامعة.

وأزالت قوات الأمن التي اقتحمت الجامعة بطلب من رئاسة الجامعة، الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها الطلاب المتظاهرون، كما اشتبكت معهم واعتقلت عددًا من أجل إجبارهم على إخلاء الجامعة.

وكانت جامعة كاليفورنيا، قد أعلنت أن العملية التعليمية داخل حرم الجامعة ستكون عن بعد يومي الخميس والجمعة، داعية إلى تجنب الحرم الجامعي بناء على تعليمات مجلس الشيوخ الأكاديمي للجامعة.

وسبق ذلك هجوم متظاهرين يهود على الطلاب واعتدائهم عليهم بالضرب والألعاب النارية خلال اعتصامهم، أمس الأربعاء، ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز على الطلاب المتظاهرين.

ورفض الطلاب فض اعتصامهم، مؤكدين على استمراره للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وللمطالبة بعودة زملائهم المحتجزين والذين بلغ عددهم 1700 شخص من داخل جميع الجامعات الأمريكية.

