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BBC

المفوضية الأوروبية تقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو حتى عام 2027

11:50 ص الخميس 02 مايو 2024

أورسولا فون دير لاين

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة كذلك إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجيش اللبناني بالمعدات، إذ أنه يدرك حجم التحديات التي يواجهها لبنان باستضافته للاجئين.

وأوضحت فون دير لاين أن التكتل الأوروبي عزز مساعداته الإنسانية لغزة ويتطلع لحل الدولتين الذي يعد الحل الأمثل للوضع في الشرق الأوسط.

أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات للبنان
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