جانتس: من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليًا بجُبن

مصراوي

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس في بيان، اليوم السبت، إن "منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية"، مشيرا إلى أن هذه المعركة الكبيرة كشفت ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي بعد الإخفاق الكبير.

وأكد جانتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سوف نهزم أعداءنا ونحمي أبناءنا ونضمن مستقبل دولة إسرائيل"، مضيفا "في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش".

وأوضح جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول، مؤكدا أن من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وأن جزء من السياسيين يفكرون فقط بأنفسهم.

وأشار جانتس إلى أن إسرائيل تنتصر في الحرب فقط إذا كانت لها بوصلة استراتيجية واضحة، لافتا إلى أن هناك حاجة لتغيير فوري و"لن نترك الأمور على حالها".

وشدد جانتس على أن هناك حاجة لتغيير استراتيجي واتخاذ قرارات حقيقية، مشيرا إلى أنه يجب على القيادة أن ترى الصورة الأوسع وتحدد المخاطر وتبلور استراتيجية قومية حديثة.