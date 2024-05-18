حماس: الاحتلال يمارس سلوكًا نازيًا ضد مدنيين عزّل بمخيم جباليا لليوم السابع

مصراوي

قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سلوكا نازيا ضد مدنيين عزّل في مخيم جباليا أمام سمع وبصر العالم لليوم السابع.

وأكدت حماس أن جرائم الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية أو تثني الشعب الفلسطيني عن خيار الصمود على أرضه وإسقاط مشاريع الاحتلال الرامية لتهجيره.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة "لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الممولة من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن".