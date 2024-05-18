أبو عبيدة: نتنياهو يرسل جنوده إلى غزة ليعودوا في نعوش

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، اليوم السبت، إن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تزج بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نعوش للبحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمدت قتلهم.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل أن يقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين على أن يعقد صفقة لتبادل الأسرى لا تخدم مصالحه السياسية.

وأفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهود الوسطاء خلال جولات المفاوضات على المضار الأشهر الماضية الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.