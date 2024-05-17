حماس: نرفض أي وجود عسكري لأي قوة على أراضينا الفلسطينية

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة وجميع فصائل المقاومة تؤكد على حق شعبنا في وصول المساعدات لغزة في ظل الكارثة التي صنعها الاحتلال.

وأضافت حماس، أن الحركة وجميع فصائل المقاومة تؤكد مجددا على رفض أي وجود عسكري لأي قوة على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي ليس بديلا عن فتح كل المعابر البرية وبإشراف فلسطيني.

كان مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إن شاحنات المساعدات بدأت بالفعل الوصول لغزة.

وأضاف كيربي، أنه علينا فتح المعابر البرية أمام المساعدات لسكان غزة، قائلا "بحثنا مع نظرائنا الإسرائيليين تفادي تكرار ما حدث مع عمال المطبخ العالمي".

وتابع مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه يجب ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات بشكل آمن وعدم استهدافهم أثناء حصولهم عليها، مشيرا إلى أن هناك طرق غير مباشرة لإيصال رسائل لحماس: "أرسلنا لها رسائل حول ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله".

وأكمل كيربي، أنه إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري في غزة، مؤكدا أن الرصيف البحري في غزة هو رصيف مؤقت ولن يكون رصيفا دائما.

وتابع كيربي، "أوضحنا لشركائنا الإسرائيليين ضرورة فتح المعابر البرية والرصيف البحري هو مساند للمعابر".