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BBC

حركة حماس تعلن استشهاد أحد قادتها في لبنان بغارة إسرائيلية

09:31 م الجمعة 17 مايو 2024

أرشيفية

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في لبنان، استشهاد أحد قادتها شرحبيل أبو عمرو بعد استهدافه من طائرات لجيش الاحتلال في البقاع الغربي.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن حزب الله بدأ يكثف عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويستخدم صاروخ أرض-جو إيراني الصنع.

وأضافت هيئة البث العبرية، أنه منذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

غارة إسرائيلية لبنان حركة حماس طوفان الأقصى
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