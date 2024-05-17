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BBC

الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون

04:31 م الجمعة 17 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بقطاع غزة المحاصر.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء حربه على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وهي العملية الثانية للجيش الإسرائيلي بالمنطقة ذاتها، حيث أعلن في 21 فبرايرالماضي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بزعم استهداف "بنية معادية تابعة لحركة حماس" وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.

جيش الاحتلال عملية عسكرية في حي الزيتون قطاع غزة طوفان الأقصى حماس
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