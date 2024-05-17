الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بقطاع غزة المحاصر.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء حربه على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وهي العملية الثانية للجيش الإسرائيلي بالمنطقة ذاتها، حيث أعلن في 21 فبرايرالماضي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بزعم استهداف "بنية معادية تابعة لحركة حماس" وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.