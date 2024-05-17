بيربوك: وقف إطلاق النار الإنساني ضروري قبل نشر قوات أممية في غزة

ستراسبورج- (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تحفظاتها بشأن دعوة الجامعة العربية لنشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة قبيل اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في ستراسبورج، إن أقرب شركاء إسرائيل ودول عربية محورية يعملون منذ أشهر على عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب، والتي تشمل أيضا ضمانات حماية، وأضافت: "لكن هذا يتطلب أولا وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وذكرت بيربوك أن وقف إطلاق النار هذا يجب أن يضمن في نهاية المطاف إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس، وتخفيف معاناة الناس في غزة، مضيفة: "وأن نتمكن من الاتفاق على مسار سياسي يضطلع فيه المجتمع الدولي وجهات فاعلة رئيسية بدور مهم في مجال الأمن".

وكانت الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد طالبت في وقت سابق بنشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الجامعة أمس الخميس في البيان الختامي لاجتماع قمة في البحرين إنه يجب أن تكون هناك "قوات حماية وحفظ سلام دولية" من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية حتى تنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الجامعة في البيان ضرورة تحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكنه إصدار تفويضات لبعثات السلام، مسؤولية ذلك.

وقالت بيربوك إنه تم التوضيح بالفعل خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى (مجموعة السبع) في جزيرة كابري الإيطالية في أبريل الماضي أنه يجب على إسرائيل ضمان أفضل حماية للمدنيين في قطاع غزة.

وذكرت بيربوك أنه في الرسالة الحديثة، التي حذر فيها وزراء خارجية ألمانيا و12 دولة أخرى إسرائيل من شن هجوم شامل على رفح، تم التوضيح مرة أخرى أن "حماية المدنيين أمر ضروري".

وتحدثت بيربوك عن وضع مأساوي للغاية، وقالت: "يساورنا جميعا قلق كبير من أن إسرائيل قد تخسر نفسها في هذه الحرب الرهيبة، ويجمعنا قلق كبير للغاية بشأن مصير حوالي مليوني شخص في غزة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، العضو في مجموعة السبع التي لم توقع على الرسالة، أوضحت ذلك بشكل ثنائي "بنفس اللهجة، وقبل كل شيء، بنفس المضمون".





