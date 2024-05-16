فرنسا تدعو لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اليوم الخميس، إن فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلى التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه "حان وقت التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين".

وفي تصريحات صحفية اليوم، وردا على سؤال حول القمة العربية التي انعقدت اليوم في البحرين ودعوتها لعقد مؤتمر دولي للسلام وهل ستكون فرنسا مشاركة أو ستطرح مبادرة ما في هذا الشأن، قال لوموان: "موقفنا معروف فإننا ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن وإلى وقف إطلاق النار، ولكن أيضا إلى التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد أنه حان وقت التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين وقال "بالنسبة لنا، هذا هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل طرف، في إقامة دولة والعيش بأمان".