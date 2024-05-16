البيت الأبيض: نتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة خلال أيام

مصراوي

قال البيت الأبيض، إنه يتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، موضحا مواصلة العمل بشأن المعابر البرية.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

وأدان البيت الأبيض هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرا إلى استمراره في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن واشنطن بحاجة لضغط عسكري لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبحاجة لمسار سياسي.

وأضافت الخارجية، إن واشنطن ملتزمة بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى والسماح بزيادة المساعدات، قائلة: "سنبقى عالقين في دوامة الحرب من دون خطة تعكس عملية سياسية في غزة بعد الحرب".

وتابعت الخارجية، أنه يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه، مشيرة إلى أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون خطأ.