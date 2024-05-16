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BBC

عشرات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

08:20 م الخميس 16 مايو 2024

عشرات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون إقالة وزير الد

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقد طالب جالانت أمس الأربعاء بخطة لما بعد الحرب على غزة ورفض إرساء حكم عسكري بالقطاع.

بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل بأن تحل السلطات الفلسطينية مكان حركة حماس في إدارة القطاع.

وقال وزير الدفاع -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إنه سيعارض أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما.

ودعا نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة، وإيجاد بديل لحركة حماس.

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