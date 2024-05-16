بوتين: الصين وروسيا تعملان على إرساء عالم متعدد الأقطاب

مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني شي جين بينج أظهرت أهمية العلاقات مع الصين.

وأوضح بوتين أن من المنطقي أن تكون أولى زياراته الخارجية إلى الصين، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس الصيني كافة القضايا في جو من التفاهم المشترك.

وكشف بوتين أن حصة اليوان الصيني والروبل الروسي فاقت نسبة 90% في التجارة بين بكين وموسكو، موضحا أن روسيا تعمق التعاون مع الصين في مجال الطاقة النووية السلمية وكذلك الاقتصاد والنقل والفضاء.

وأكد الرئيس الروسي، أن الصين وروسيا تعملان على إرساء عالم متعدد الأقطاب، مضيفا "نسعى لتأسيس عالم أكثر عدالة ومساواة يعتمد على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي".

وفي وقت باكر من اليوم، وصل بوتين، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وكشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه من المقرر أن يجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل إجراء مباحثات موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين.

ووصل بوتين، أمس الأربعاء إلى العاصمة الصينية في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية.