هنية: تعديلات إسرائيل على المقترح الأخير قادت المفاوضات لطريق مسدود

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحركة تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار هنية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رد على المقترح الأخير الذي وافقت عليه الحركة باحتلال معبر رفح والسيطرة عليه والبدء الفعلي للعدوان على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح هنية أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، مؤكدا أن حماس ستواصل العمل مع فصائل المقاومة الفلسطينية لوقف الحرب.

وأكد هنية أن سلوك الاحتلال يؤكد نواياه المُبيّتة بالاستمرار في الحرب على الفلسطينيين وهو لا يأبه بأسراه، مشددا على أن إصرار الاحتلال على العدوان على رفح يضع المفاوضات بأكملها في مهب الريح.