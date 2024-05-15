نتنياهو يزعم عدم وجود كارثة إنسانية في رفح

تل أبيب - (ا ف ب)

زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم حدوث كارثة إنسانية في رفح جنوب قطاع غزة بعدما اضطُر نحو 500 ألف شخص معظمهم نازحون للنزوح منها من جديد.

وقال نتانياهو في بيان إن "جهودنا المسؤولة تؤتي ثمارها. حتى الآن تم إجلاء نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح. الكارثة الإنسانية التي يتم الحديث عنها لم تحدث ولن تحدث".

كما قال إن القضاء على حماس في قطاع غزة ضروري لصعود أي حكم فلسطيني بديل هناك، معتبرا أن ترك حماس في مكانها سيشكل تهديدا لمن سيخلفها.