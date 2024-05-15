حزب الله يعلن تدمير وتعطيل أجزاء من مقرات عسكرية إسرائيلية

بيروت - ( ب أ)

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تدمير جزء من مقر قيادة في ثكنة إسرائيلية بصواريخ بركان، وتعطيل أجزاء مقر وحدة مراقبة جوية بشكل كامل.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها".

كما أعلن الحزب، في بيان ثان، استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وقذائف المدفعية، مشيرا إلى إصابة تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.