حزب الله يسقط منطاد "تجسس" إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية - فيديو

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي سقوط منطاد مراقبة للجيش داخل الأراضي اللبنانية بصواريخ أطلقها حزب الله.

وقال المتحدث الإسرائيلي إنه لا توجد خشية من تسرب معلومات جراء سقوط المنطاد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهدافه بالأسلحة الصاروخية منطاد "تجسس" للقوات الإسرائيلية فوق قاعدة إدميت بالجليل الغربي.