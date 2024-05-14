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حزب الله يسقط منطاد "تجسس" إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية - فيديو

03:33 م الثلاثاء 14 مايو 2024

منطاد تجسس ارشيفية

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أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي سقوط منطاد مراقبة للجيش داخل الأراضي اللبنانية بصواريخ أطلقها حزب الله.

وقال المتحدث الإسرائيلي إنه لا توجد خشية من تسرب معلومات جراء سقوط المنطاد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهدافه بالأسلحة الصاروخية منطاد "تجسس" للقوات الإسرائيلية فوق قاعدة إدميت بالجليل الغربي.

منطاد تجسس اسرائيلي حزب الله لبنان
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