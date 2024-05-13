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أبو عبيدة: انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى نتيجة قصف الاحتلال

06:22 م الإثنين 13 مايو 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الهمجي انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى صهاينة بينهم هيرش جولدبيرغ بولين.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت استشهاد أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة.

وهاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، شاحنات المساعدات الإنسانية، قرب حاجز "ترقوميا" غربي مدينة الخليل من أجل منع عبورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرت "وكالة الانباء الفلسطينية".

وتأتي تلك الحادثة كإضافة لهجمات المستوطنين المتزايدة في مختلف مدن الضفة الغربية، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وجاءت هجمات المستوطنين بين إحراق منازل الفلسطينيين وإتلاف سياراتهم ومحلاتهم وممتلاكاتهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم وسقوط عدد من الشهداء.

كما سبق وأن أقام عدد من المستوطنين تظاهرات عند المعابر الإسرائيلية لمنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة.

أبو عبيدة كتائب القسام حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى
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