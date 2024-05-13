المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل تحقيق أحداث الـ 7 من أكتوبر

(مصراوي)



رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأجيل تحقيق مراقبة الدولة بأحداث الـ 7 من أكتوبر والحرب على غزة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد أعلن أمس تحمله مسؤولية هجوم الـ 7 من أكتوبر، والذي يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل مسؤوليته حتى الآن.

كما أقر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار بمسؤولية الجهاز عن فشل صد هجوم الـ7 من أكتوبر، قائلًا إن التحقيقات جارية بذلك الشأن.