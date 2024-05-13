إعلان

BBC

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل تحقيق أحداث الـ 7 من أكتوبر

05:06 م الإثنين 13 مايو 2024

المحكمة العليا الإسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأجيل تحقيق مراقبة الدولة بأحداث الـ 7 من أكتوبر والحرب على غزة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد أعلن أمس تحمله مسؤولية هجوم الـ 7 من أكتوبر، والذي يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل مسؤوليته حتى الآن.

كما أقر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار بمسؤولية الجهاز عن فشل صد هجوم الـ7 من أكتوبر، قائلًا إن التحقيقات جارية بذلك الشأن.

المحكمة العليا الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي احداث 7 أكتوبر الحرب على غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلين: لم نقدم ما يكفي لدعم أوكرانيا

إعلان

إعلان

* "مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)
* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها