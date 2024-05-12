سوليفان: بايدن لا يريد رؤية الأسلحة الأمريكية تطال المدنيين

(مصراوي)

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، من تبعات شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، قائلًا إن خسائر كبيرة ستقع في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون شخص

وقال سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد رؤية الأسلحة الأمريكية تستخدم بشكل يطال المدنيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني التخلي عن إسرائيل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد علقت إرسال شحنات أسلحة كان مقرر بيعها إسرائيل بسبب الهجوم على رفح الثلاثاء الماضي، وقال بايدن إن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في قتل آلاف المدنيين في غزة.