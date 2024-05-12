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BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: مصر وقطر رفضتا عرضًا إسرائيليًا لإدارة مشتركة لقطاع غزة

02:09 م الأحد 12 مايو 2024

مصر وقطر

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وكالات

أفادت قناة عبرية اليوم الأحد، أن أن مصر وقطر رفضتا عرضًا إسرائيليًا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضافت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر وقطر أبلغتا الولايات المتحدة بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.

كما نقلت القناة الإسرائيلية، رفض الإمارات احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.

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