لفشل حكومة نتنياهو.. استقالة مسؤول خطة اليوم التالي

(مصراوي)

تقدم مسؤول خطة اليوم التالي بغزة يوروم حمو، اليوم الأحد، باستقالته من منصبه بسبب فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ قرار بشأن الخطة.

وشهدت الإدارة الإسرائيلية عدد من الاستقالات من عدد من المسؤولين اعتراضًَا على طريقة تعاطي نتنياهو وحكومته مع الحرب، إضافة لتحملهم مسؤولية الفشل الذي شهدته حرب غزة.

وتنص خطة اليوم التالي للحرب، على أن تسيطر إسرائيل أمنيًا على إدارة قطاع غزة وإخضاع كافة البضائع التي تدخل للقطاع وتخرج منه للتفتيش.

كما تتضمن الخطة، أن تتولى قوة متعددة الجنسيات على رأسها الولايات المتحدة إعادة إعمار القطاع.