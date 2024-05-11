جيش الاحتلال يصدر أوامر تهجير جديدة لسكان رفح

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من أوامر التهجير لسكان رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اليوم السبت، مزيدا من أوامر التهجير الجديدة لسكان مناطق شرقي رفح والتوجه إلى منطقة المواصي.

وقد وجّه الاحتلال -سابقا- إنذارا لتهجير سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح، تمهيدا لاجتياح محتمل للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

ووسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في رفح، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الخميس، على توسيع منطقة العمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب غزة، حسبما أعلنت صحيفة أكسيوس الأمريكية.