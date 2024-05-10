نتنياهو: بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال شحنة الأسلحة لإسرائيل

مصراوي



نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الرئيس جو بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس.

كما أكد أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شحنة الأسلحة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل.





