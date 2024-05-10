مصر تدعو حماس وإسرائيل لإبداء "مرونة" من أجل التوصل إلى هدنة

مصراوي

دعت وزارة الخارجية المصرية كلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" من أجل التوصل "في أسرع وقت" إلى هدنة بغزة تتيح تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "الوزير سامح شكري اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع".