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مسؤولون أمريكيون: بايدن أكد لنتنياهو معارضته لتحقيق الجنائية الدولية ضد إسرائيل

09:07 م الأربعاء 01 مايو 2024

جو بايدن

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قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حذّرت واشنطن من خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التقارير عن ضوء أخضر أمريكي للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين غير صحيحة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن بايدن أكد لنتنياهو معارضة واشنطن لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

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