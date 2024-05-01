تحويل القصور الملكية السعودية التاريخية إلى فنادق

الرياض - (د ب أ)

أعلنت مجموعة "بوتيك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تطوير القصور التاريخية الملكية ليتم افتتاحها في عام 2025 للزوار السياح.

وأشارت بوتيك في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن القصور التي سيتم تحويلها إلى فنادق في المرحلة الأولى هي: "قصر الحمراء ويقع في مدينة جدة ويعد أحد أهم قصور الضيافة والقصر الأحمر الذي يقع شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض وأيضا قصر طويق الذي يقع في حي السفارات بالرياض في الطرف الشمالي الغربي تحديدا".

ولفتت إلى أن الهدف من تطوير القصور وتحويلها إلى فنادق أن تصبح مناطق جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة.

وتزخر السعودية بالقصور التاريخية التي سكن بعضها ملوك وأمراء ورجال قبائل كانت تقطن في شبه الجزيرة العربية.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعلن العام الماضي عن تحويل قصور تاريخية في المملكة إلى "فنادق فائقة الفخامة لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).