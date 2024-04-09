الجيش اللبناني يعلن تسلم جثمان المسؤول بحزب القوات

(مصراوي)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تسلمه جثمان المسؤول بحزب القوات باسكال سليمان من السلطات السورية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن مقتل باسكال أمس الاثنين عقب اختطافه الأحد في منطقة الجبيل.

وقالت السلطات اللبنانية، إن الخاطفين وهم تابعين لعصابة سورية أرادوا سرقة سيارة باسكال ومن ثم قتلوه، مشيرة إلى أن المخابرات اللبنانية تمكنت من توقيف معظم أفراد العصابة.

وقالت السلطات اللبنانية إنها تواصلت مع السلطات السورية لتسلم جثمان باسكال.