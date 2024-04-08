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BBC

الصين: لم ولن نسعى لتحقيق مكاسب من وراء حرب أوكرانيا

12:32 م الإثنين 08 أبريل 2024

الصين

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بكين - (د ب أ)

قالت الصين إنها لم تسع للاستفادة من أعمال القتال القائمة في أوكرانيا، وذلك في تصريحات تأتي مع وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين لمناقشة قضايا، من بينها الحرب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، قولها في مؤتمر صحفي دوري عقد ببكين، اليوم الاثنين: "لم ولن نسعى أبدا إلى تحقيق مكاسب من وراء الأزمة... تنظم الصين تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح."

وأضافت المتحدثة أنه لا يجب على الدول "تشويه أو مهاجمة العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا"، أو الإضرار بمصالح الشركات الصينية.

ولم تحدد ماو الولايات المتحدة بالاسم، إلا أن "بلومبرج نيوز" كانت قد ذكرت في وقت سابق أن واشنطن تحذر حلفائها من أن بكين كثفت دعمها لموسكو، الذي يشمل توفير المعلومات الاستخبارية الجيومكانية، لمساعدتها في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

الصين حرب أوكرانيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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رمضانك مصراوي

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