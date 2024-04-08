مقتل ثلاثة من عناصر حزب الله فى غارة إسرائيلية

بيروت - (د ب ا)

لقي ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني حتفهم وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية فجر اليوم الإثنين على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذي يقع في دائرة تجمع سكني، حيث فقدت أكثر من 10 عائلات مساكنها بسبب تضرر منازلها، بالإضافة الى تضرر البنى التحتية في مكان الغارة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من طلعاته منذ يومين، ولم يغب عن سماء الجنوب، وبخاصة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق وقرى جنوب الليطاني.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن قوات "العدو"استهدفت بنيران الرشاشات الثقيلة الشارع العام المتاخم للحدود قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، أغلقت أبوابها اليوم في المنطقة المجاورة لبلدتي تبنين والسلطانية.