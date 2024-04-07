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BBC

الصحة العالمية: 18 مليون شخص في أفغانستان يعتمدون على مساعدات صحية

03:28 م الأحد 07 أبريل 2024

منظمة الصحة العالمية

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كابول - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية، في يوم الصحة العالمي، اليوم الأحد أن 18 مليون شخص في أفغانستان، يعتمدون على مساعدات صحية.

وأضافت المنظمة أن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، مازال يمثل تحديا أساسيا في أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت المنظمة على الوصول العادل إلى الخدمات الصحية في أفغانستان، من خلال نشر مقطع فيديو، اليوم الأحد.

وفي يوم الصحة العالمي، ألقت المنظمة الضوء على توعية المواطنين بالحقوق الصحية ، بما في ذلك الحق في الحصول على رعاية آمنة وعالية الجودة، وحماية الخصوصية، والمعلومات حول العلاج.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي، في السابع من نيسان/أبريل، تحت شعار "صحتي ، حقي".

وقالت المنظمة أنه نظرا لاحتياجات الملايين لمساعدة صحية، فإن ضمان نظام رعاية صحية لجميع المواطنين أمر أساسي.

منظمة الصحة العالمية أفغانستان مساعدات صحية

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