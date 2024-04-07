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تواصل عمليات الإجلاء من المناطق المتضررة في الفيضانات في أورسك الروسية

10:54 ص الأحد 07 أبريل 2024

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موسكو - (د ب أ)


أعلنت الخدمة الصحفية لحكومة منطقة أورينبورج جنوب غرب جبال الأورال في روسيا إنه يتم إجلاء سكان مدينة أورسك من المناطق التي غمرتها الفيضانات بعد انهيار أحد السدود على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقالت الخدمة الصحفية "يتم إجلاء السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات في أورسك ليلا ونهارا، حيث تشارك الخدمات الإقليمية والبلدية ورجال الإنقاذ والمتطوعون في عمليات الإجلاء"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن "أكثر من 700 من رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ الروسية يقدمون العون لسكان مدينة أورسك ليلا ونهارا في ظروف صعبة، دون أي توقف عن العمل".

وأضافت الوزارة "يتم استخدام ناقلات برمائية قادرة على استيعاب ما يصل إلى 50 شخصا في وقت واحد إلى جانب القوارب الآلية والمطاطية".

موسكو أورسك الروسية الفيضانات منطقة أورينبورج

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