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BBC

اليابان تعرب عن استعدادها لمساعدة تايوان للتعافي من الزلزال

11:31 ص السبت 06 أبريل 2024

اليابان

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طوكيو- (د ب أ)

أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال جولة، في مصنع تصنيع الرقائق الجديد التابع، لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي.إس.إم.سي" في كوماموتو، بجنوب اليابان عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتايوان، في الوقت الذي تتعافى فيه من زلزال بقوة 7.4 درجة، حسب صحيفة "نيكي" اليابانية.

وأعرب كيشيدا، عن تعازيه للرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، في ضحايا الزلزال اليوم السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "نيكي" عن كيشيدا قوله إن "اليابان تود تقديم المساعدة اللازمة لتايوان ، صديقتنا العزيزة، في أقرب وقت ممكن، في وقت حاجتها".

يشار إلى أن طوكيو خصصت مليارات الدولارات لأول مصنع لشركة "تي.إس.إم.سي"، في اليابان، كجزء من حملة أوسع نطاقا لتعزيز القدرات المحلية للبلاد واستعادة بعض مجدها السابق، في صناعة الرقائق.

واستهدف كيشيدا تقديم دعم مالي بقيمة عشرة تريليونات ين لشركات صناعة الرقائق، إلى جانب القطاع الخاص.

اليابان طوكيو الزلزال

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