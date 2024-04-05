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BBC

جيش الاحتلال: قررنا توبيخ المسؤولين عن استهداف عمال إغاثة بغزة

01:32 م الجمعة 05 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نأخذ على محمل الجد الحادث الخطير الذي أودى بحياة 7 عمال إغاثة أبرياء في قطاع غزة ونعرب عن حزننا للخسارة".
وأضاف جيش الاحتلال، أن استهداف عمال الإغاثة نتج عن خلل وخطأ في التحديد واتخاذ القرار بشكل مخالف لأوامر إطلاق النار.

وأوضح أنه تقرر توبيخ قائد لواء الجنوب وقائد الفرقة 162 وقائد لواء، بسبب استهداف فريق المطبخ المركزي.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق الداخلي تظهر أنه كان من الممكن منع حادث استهداف فريق المطبخ الدولي.
ولفت إلى أنه تقرر الجيش الإسرائيلي، تقرر تنحية قائد إسناد برتبة رائد وضابط برتبة عقيد نتيجة التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش.

وأكد جيش الاحتلال، قائلًا "سنتعلم الدروس من الواقعة ونأخذها في الاعتبار في العمليات الجارية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة جيش الاحتلال

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