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BBC

إسرائيل تعتقل 8 مصلين في المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر

12:47 م الجمعة 05 أبريل 2024

إسرائيل

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثمانية مصلين في المسجد الأٌقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة.

ويشكل عرب إسرائيل ما يصل إلى 20 % من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم عشرة ملايين نسمة.

وجاء في بيان الشرطة إن من المؤسف أن المواطنين الإسرائيليين يسيئون استغلال المناسبات الدينية والأماكن المقدسة.

وأضافت الشرطة أن تصرفهم كان لهم أثر سيء على كثير من المسلمين الذين لم يشاركوا في الدعوات للإرهاب.

وشارك الآلاف في صلاة الفجر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ردد العشرات شعارات مؤيدة لحركة حماس.

وأفادت تقارير إسرائيلية وفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع ألقته طائرة مسيرة.

إسرائيل تل أبيب المسجد الأقصى صلاة الفجر

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