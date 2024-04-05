الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ 33091 شهيدًا

مصراوي

نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 182 على القطاع.

وقالت الصحة بغزة في البيان اليومي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدًا و75750 مصابًا منذ الـ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.