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BBC

البيت الأبيض: معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع

05:52 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

جون كيربي

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أعلن البيت الأبيض، أن معبرا جديدا لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة سيفتح هذا الأسبوع.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "سنبدأ قريبا برؤية شحنات طحين تدخل إلى غزة عبر معبر جديد".

وأضاف كيربي، أن المساعدات لغزة كانت موضوعا رئيسيا خلال اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير، مشيرا إلى مواصلة العمل بجدية لضمان التوصل إلى اتفاق الأسرى والمحتجزين في غزة.

وأشار كيربي إلى أن صفقة الأسرى هي الموضوع الرئيس لاجتماعات بلينكن خلال زيارته الشرق الأوسط.

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