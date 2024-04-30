بيربوك: إطلاق سراح الأسرى في غزة مرهون بيد حماس وحدها

برلين - (د ب أ)



أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إطلاق سراح الأشخاص الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مرهون بيد حركة حماس وحدها.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن "إطلاق سراح الأسرى في نهاية المطاف مسألة مرهونة الآن فقط بيد حماس وقائد حماس في غزة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر "ولهذا السبب كان من المهم للغاية أننا اجتمعنا في الليلة الماضية مرة أخرى، وأننا أعلنا مع أهم الممثلين العرب ومع الأمريكيين والبريطانيين أنه يجب الآن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى أخيرا"، وذلك في إشارة إلى المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حماس معروض عليها وقف لإطلاق النار لمدة 40 يوما. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العرض يتضمن إطلاق سراح 33 أسيرًا مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتابعت بيربوك: "من المهم أن يكون لدينا صوت مشترك وموحد من الدول العربية والدول الأوروبية والأمريكيين؛ يوضح أن هذه الحرب المروعة يجب أن تكون لها نهاية. يجب أن تكون هناك نهاية للمعاناة بالنسبة للشعب في إسرائيل وبنفس القدر بالضبط بالنسبة للمليوني فلسطيني".