إعلان

BBC

بيربوك: إطلاق سراح الأسرى في غزة مرهون بيد حماس وحدها

03:11 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)


أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إطلاق سراح الأشخاص الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مرهون بيد حركة حماس وحدها.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن "إطلاق سراح الأسرى في نهاية المطاف مسألة مرهونة الآن فقط بيد حماس وقائد حماس في غزة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر "ولهذا السبب كان من المهم للغاية أننا اجتمعنا في الليلة الماضية مرة أخرى، وأننا أعلنا مع أهم الممثلين العرب ومع الأمريكيين والبريطانيين أنه يجب الآن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى أخيرا"، وذلك في إشارة إلى المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حماس معروض عليها وقف لإطلاق النار لمدة 40 يوما. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العرض يتضمن إطلاق سراح 33 أسيرًا مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتابعت بيربوك: "من المهم أن يكون لدينا صوت مشترك وموحد من الدول العربية والدول الأوروبية والأمريكيين؛ يوضح أن هذه الحرب المروعة يجب أن تكون لها نهاية. يجب أن تكون هناك نهاية للمعاناة بالنسبة للشعب في إسرائيل وبنفس القدر بالضبط بالنسبة للمليوني فلسطيني".

أنالينا بيربوك برلين إطلاق سراح الأسرى حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تصف أمريكا بـ"المنافقة" لمعارضتها تحقيق الجنائية الدولية حول إسرائيل

إعلان

إعلان

* توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ورياح وكتل هوائية قادمة من أوروبا
* بعد تقارير عن آثار مميتة.. الصحة تعلق على موقف لقاح أسترازينيكا في مصر