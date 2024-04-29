50 أستاذا للصحافة يدعون نيويورك تايمز لسحب تقرير يتهم حماس بالعنف الجنسي
مصراوي
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن 50 أستاذا للصحافة دعوا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لسحب تقريرها بشأن اتهامات مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالعنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر.
ورفضت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية بارتكاب مقاتليها "انتهاكات جنسية" خلال أحداث طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه الأكاذيب تهدف للتغطية على تقرير أممي بوجود أدلة قاطعة على انتهاكات إسرائيلية مروعة لحقوق الإنسان بحق فلسطينيات.
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