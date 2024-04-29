رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى وإدخال مساعدات للقطاع.

وأضافت الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات في المنطقة.

وأشارت الخارجية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن شكر بلاده لقطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة.